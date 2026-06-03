कमल हासन की जिंदगी में ‘दूसरी औरत’ बन गईं थीं एक्ट्रेस सारिका, प्यार के लिए झेला बहिष्कार

सारिका ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर की और बाद में एक एक्ट्रेस के तौर पर बड़े रोल निभाने लगीं। 1967 में आई सुनील दत्त की फिल्म 'हमराज़' में 5 साल की सारिका ने एक लड़के का किरदार निभाया था और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में अपने बचपन के दिनों के बारे में बात करते हुए सारिका ने बताया: "मैं कभी स्कूल गई ही नहीं। मुझे याद है कि एक बार मेरे माता-पिता मुझे स्कूल ले गए थे, लेकिन मैंने काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए स्कूल जाना मुमकिन नहीं हो पाया। आज भी मुझे इस बात का अफसोस है कि मरा बचपन छिन गया। बचपन के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं, जो फिर कभी वापस नहीं आतीं। वो आजादी जब आपको जिंदगी की किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं होती।"