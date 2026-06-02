‘दुनिया में किसी को भी खरीद सकती हैं सुष्मिता सेन’, एक्स गर्लफ्रेंड पर ललित मोदी ने दिया बड़ा बयान

इंटरव्यू में सुष्मिता ने कहा था, "मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ कि वो कमेंट्स मुझ तक पहुंचे और मैं 'गोल्ड डिगर' का सही मतलब समझा पाई। इसके आगे उन्होंने कहा, "अपमान तभी अपमान होता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं, मैं उसे स्वीकार नहीं करती।" इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे किसी और का कोई लेना-देना नहीं होता। मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसी का मामला नहीं है, लेकिन मुझे ये शब्द पसंद हैं - 'नॉट योर बिजनेस।' आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पूरी तरह से सिंगल हूं और ये भी आपका बिजनेस नहीं है - 'नॉट योर बिज़नेस'।"