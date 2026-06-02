Sushmita Sen Disease: सुष्मिता सेन कभी हुईं थी एडिसन बीमारी का शिकार, जानिए कारण और लक्षण

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारे शरीर में पेट के अंदर, किडनी के ठीक ऊपर छोटे-छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। इनका काम शरीर के लिए कुछ जरूरी हार्मोन्स बनाना होता है। इनमें से एक सबसे जरूरी हार्मोन है कोर्टिसोल। यह हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को सही रखने और खाने को ताकत में बदलने का काम करता है। जब ये छोटे हिस्से किसी वजह से खराब हो जाते हैं और जरूरत के मुताबिक हार्मोन नहीं बना पाते, तो उसे ही एडिसन बीमारी कहते हैं। इसकी कमी होते ही पूरा शरीर टूटने लगता है।