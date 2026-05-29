TB Free Campaign: टीबी के खिलाफ राजस्थान में बड़ी सफलता, 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग, 32 हजार नए मरीजों की पहचान

TB Screening Rajasthan: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान टीबी मुक्त बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “टीबी मुक्त भारत” संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है। इसी क्रम में 24 मार्च से शुरू किए गए ‘टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय विशेष अभियान’ में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मात्र 60 दिनों में करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है।