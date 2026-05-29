IAS Transfer: दूसरे राज्यों से राजस्थान कैडर में ट्रांसफर हुए ये दो यंग अफसर, जानिए तबादले की Inside Story 

Two IAS Officers Transferred to Rajasthan Cadre
केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों के कैडर में कार्यरत दो युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को स्थानांतरित कर राजस्थान कैडर आवंटित करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के इस फैसले के बाद राजस्थान को जल्द ही दो नए प्रशासनिक अधिकारी मिलने जा रहे हैं, जो प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। प्रशासनिक नियमों के अनुसार, यह महत्वपूर्ण स्थानांतरण पूरी तरह से 'मैरिज ग्राउंड' यानी विवाह के आधार पर किया गया है। दोनों ही स्थानांतरित अधिकारी देश के अलग-अलग राज्यों (असम-मेघालय और गुजरात) में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारियों से विवाह होने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग के समक्ष कैडर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, जिसे केंद्र सरकार ने सहर्ष मंजूरी दे दी है।
इस प्रशासनिक सूची में पहला बड़ा नाम 2020 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन का है। अभिषेक जैन अब तक पूर्वोत्तर भारत के असम-मेघालय कैडर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। प्रशासनिक हलकों में उनकी कार्यप्रणाली और दक्षता को काफी सराहा जाता रहा है। अब केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद वे स्थायी रूप से राजस्थान कैडर का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
DoPT के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनके स्थानांतरण के आदेश को स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया गया है। आधिकारिक दस्तावेज में विषय के तौर पर "Inter cadre transfer of Sh. Abhishek Jain, IAS (AM:2020) to Rajasthan cadre on grounds of marriage to Ms. Aradhana Chauhan, IAS" अंकित किया गया है। इस आदेश के बाद अब राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में उनके पदस्थापन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन के राजस्थान कैडर में आने की मुख्य वजह उनका वैवाहिक संबंध है। अभिषेक जैन का विवाह राजस्थान कैडर की ही एक अन्य होनहार आईएएस अधिकारी आराधना चौहान से हुआ है। आराधना चौहान राजस्थान में प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं और प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
अखिल भारतीय सेवा नियमों के अनुसार, यदि दो सिविल सेवक आपस में विवाह करते हैं, तो वे एक ही राज्य में साथ रहकर अपनी सेवाएं दे सकें, इसके लिए सरकार उन्हें 'इंटर-कैडर ट्रांसफर' की विशेष सुविधा प्रदान करती है। इसी नियम का लाभ उठाते हुए अभिषेक जैन ने राजस्थान आने की इच्छा जताई थी, जिसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श के बाद अंतिम रूप दे दिया। अब यह प्रशासनिक जोड़ा एक ही राज्य में रहकर जनता की सेवा कर सकेगा।
इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा जारी दूसरे आदेश के तहत एक और महिला प्रशासनिक अधिकारी को राजस्थान कैडर आवंटित किया गया है। गुजरात कैडर की वर्ष 2023 बैच की नव-चयनित और ऊर्जावान आईएएस अधिकारी अदिति वार्ष्णेय (जिन्हें प्रशासनिक हलकों में अदिति वैष्णव के नाम से भी जाना जाता है) को भी अब गुजरात से कार्यमुक्त कर राजस्थान कैडर में सम्मिलित कर लिया गया है।
अदिति वर्षणे का गुजरात कैडर से राजस्थान कैडर में ट्रांसफर का आधिकारिक आदेश भी कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस आदेश का शीर्षक "Inter cadre transfer of Ms. Aditi Varshney, IAS (GJ:2023) to Rajasthan cadre on grounds of marriage to Sh. Madhav Bharadwaj, IAS" रखा गया है। इस आदेश के जारी होने के बाद गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों के कार्मिक विभागों ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दिया है।
आईएएस अदिति वर्षणे के राजस्थान आने के पीछे भी उनका पारिवारिक और वैवाहिक कारण प्रमुख रहा है। अदिति वर्षणे का विवाह राजस्थान में कार्यरत आईएएस अधिकारी माधव भारद्वाज के साथ संपन्न हुआ है। माधव भारद्वाज राजस्थान कैडर के एक बेहद कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं और विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।
विवाह के बंधन में बंधने के बाद दोनों अधिकारियों के लिए अलग-अलग राज्यों में रहकर कार्य करना और पारिवारिक संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। इसी प्रशासनिक और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग ने नियमों के तहत अदिति को राजस्थान कैडर में समायोजित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस निर्णय से न केवल दोनों अधिकारियों को पारिवारिक संबल मिलेगा, बल्कि राजस्थान को भी एक नई प्रशासनिक सोच और ऊर्जा प्राप्त होगी।
अखिल भारतीय सेवा (IAS/IPS/IFS) के नियमों में अधिकारियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को सुगम बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी को उसका आवंटित कैडर बदलना बेहद कठिन होता है, लेकिन 'विवाह' एक ऐसा अपवाद है जिसमें सरकार बेहद संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेती है।
जब दो अलग-अलग कैडर के आईएएस अधिकारी आपस में शादी करते हैं, तो वे कैडर बदलने के लिए गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में आवेदन कर सकते हैं। नियम के मुताबिक, किसी भी अधिकारी को उसके 'होम स्टेट' (गृह राज्य) का कैडर मैरिज ग्राउंड पर भी आवंटित नहीं किया जा सकता।
आराधना चौहान और माधव भारद्वाज पहले से ही राजस्थान कैडर में कार्यरत हैं, इसलिए उनके जीवनसाथियों को नियमों के तहत राजस्थान कैडर में स्थानांतरित किया गया है। इसके लिए दोनों संबंधित राज्यों (असम-मेघालय, गुजरात और राजस्थान) की सरकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने के बाद ही केंद्र सरकार अंतिम मोहर लगाती है।
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