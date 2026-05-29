IAS Transfer: दूसरे राज्यों से राजस्थान कैडर में ट्रांसफर हुए ये दो यंग अफसर, जानिए तबादले की Inside Story 

केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों के कैडर में कार्यरत दो युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को स्थानांतरित कर राजस्थान कैडर आवंटित करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के इस फैसले के बाद राजस्थान को जल्द ही दो नए प्रशासनिक अधिकारी मिलने जा रहे हैं, जो प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। प्रशासनिक नियमों के अनुसार, यह महत्वपूर्ण स्थानांतरण पूरी तरह से 'मैरिज ग्राउंड' यानी विवाह के आधार पर किया गया है। दोनों ही स्थानांतरित अधिकारी देश के अलग-अलग राज्यों (असम-मेघालय और गुजरात) में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारियों से विवाह होने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग के समक्ष कैडर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, जिसे केंद्र सरकार ने सहर्ष मंजूरी दे दी है।