Power Supply: राजस्थान में बिजली व्यवस्था मजबूत, भीषण गर्मी में भी नहीं की गई इस बार कटौती

Rajasthan Electricity: जयपुर. विद्युत प्रसारण एवं वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली मांग के बावजूद प्रदेश में घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही विद्युत शिकायतों में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

राज्य सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। इसके तहत प्रदेशभर में विद्युत ढांचे का व्यापक विस्तार किया गया है। अब तक 33 केवी के 444 सब स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 211 सब स्टेशनों पर कार्य जारी है। इसके अलावा 400, 220 और 132 केवी क्षमता के 59 ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) स्थापित किए गए हैं और 145 जीएसएस निर्माणाधीन हैं।

प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। कुसुम योजना, रूफटॉप और अन्य सौर परियोजनाओं के जरिए लगभग 7 हजार 376 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जबकि तापीय परियोजनाओं से 7 हजार 830 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है। सरकार स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा के लिए सौर, पवन, पम्प स्टोरेज, गैस तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर भी विशेष फोकस कर रही है।