Water Toxicity: गर्मियों में ज्यादा पानी पीने का गणित, जानिए क्या है वॉटर टॉक्सिसिटी और शरीर पर इसका असर

डॉक्टर अमन मीना (MD, फिजिशियन) ने इसके पीछे के बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझाते हुए बताया कि हमारे शरीर में पानी और सोडियम (नमक) का एक निश्चित संतुलन होना जरूरी है। सोडियम हमारी नसों और मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत कम समय में अत्यधिक पानी पी लेता है, तो हमारी किडनी (जो प्रति घंटे अधिकतम 800 से 1,000 मिलीलीटर पानी ही फिल्टर कर सकती है) उस एक्स्ट्रा पानी को बाहर नहीं निकाल पाती। नतीजतन, खून में मौजूद सोडियम बहुत ज्यादा पतला (Dilute) हो जाता है।