Period Acne: पीरियड्स से पहले चेहरे पर आने वाले दाने क्या बताते हैं आपकी अंदरूनी सेहत के बारे में? गाइनोकोलॉजिस्ट से जानिए

डॉक्टर शैलजा अग्रवाल बताती हैं कि एक सामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल (मासिक धर्म चक्र) के दौरान शरीर में दो मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर लगातार बदलता रहता है। पीरियड्स शुरू होने से ठीक पहले, एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल तेजी से बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने से त्वचा के नीचे मौजूद सिबेशियस ग्लैंड्स (Sebaceous glands) एक्टिव हो जाती हैं और अधिक मात्रा में 'सीबम' (एक प्रकार का प्राकृतिक तेल) बनाने लगती हैं। जब यह एक्स्ट्रा तेल चेहरे के डेड स्किन सेल्स के साथ मिलता है, तो त्वचा के रोमछिद्र (Pores) ब्लॉक हो जाते हैं। बंद पोर्स में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो दर्दनाक और सूजे हुए दानों (Acne) का रूप ले लेते हैं।