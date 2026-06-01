Burning Feet Causes: डायबिटीज, नसों की कमजोरी या विटामिन की कमी; फिजिशियन ने बताए पैरों के तलवे गर्म रहने के कारण

पैरों के तलवे हमेशा गर्म रहने या उनमें सुइयां चुभने जैसी तकलीफ होने को मेडिकल की भाषा में बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर छुपी किसी दूसरी बीमारी का एक बड़ा लक्षण है। इसका कारण है पैरों की नसों का कमजोर होना या उन्हें नुकसान पहुंचना। जब हमारे पैरों तक खून ले जाने वाली बारीक नसें सही से काम नहीं कर पातीं, तो वे दिमाग तक उल्टे-सीधे सिग्नल भेजने लगती हैं। इसी वजह से हमें पैरों में हर समय तेज गर्मी या जलन महसूस होने लगती है।