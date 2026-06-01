What To Wear During Heat wave: कैसा कपड़ा पहनने से गर्मी लग सकती है कम; डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए

What To Wear During Heat wave: इस समय लू का कहर जारी है। ऐसे मौसम में खुद को बीमार होने से बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लोग धूप से बचने के लिए गमछा या छाता लेकर निकलते हैं या बार-बार पानी पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके कपड़ों का रंग और उनका फैब्रिक भी आपको हीटस्ट्रोक से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?



अक्सर लोगों के मन में यह उलझन रहती है कि गर्मी में काले रंग के कपड़े पहनना ज्यादा सही है या सफेद रंग के। कुछ लोग मानते हैं कि काला रंग से धूप अधिक लगती है, तो कुछ का कहना है कि सफेद रंग शरीर को ठंडा रखता है।