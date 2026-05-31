Baby Food Ideas for Summer: 6-12 महीने के बच्चे को गर्मियों में क्या खिलाएं? डाइटिशियन से जानें सही डाइट प्लान

बच्चे को खाने के साथ-साथ 2-3 साल तक ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। इसके अलावा, अगर आप बच्चे को बाजार में मिलने वाले सेरेलेक नहीं देना चाहती हैं, तो आप मुरमुरा, भुना चना, भुना तिल, भुनी मूंगफली को गुड़ के साथ पीसकर रख सकती हैं। जब भी बच्चे को भूख लगे, तब पानी या दूध में घोलकर पिला सकती हैं। अगर बच्चे को किसी चीज से एलर्जी नहीं है, तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के बाद ही मूंगफली जैसी चीजें डाइट में शामिल करें।