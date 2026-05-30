Period Yoga: योग गुरु से जानें पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए कौन से योग करें और कौन से नहीं

Period Yoga : पीरियड्स के दौरान योग करने से शरीर को रिलैक्स करने, लचीलापन बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलता है। इन योगासन को सही तरकी से करने पर पीरियड्स के दौरान आराम मिलने के साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद मिलता है। आइए, योग गुरु हिमालयन सिद्धा अक्षर से जानते हैं।