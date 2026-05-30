घर की गंदगी और बिखरे हुए सामान देख के होता है स्ट्रेस और झुंझलाहट, तो फॉलो करें ये 5 हैक्स 

Simple Daily Home Cleaning Hacks: क्या ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठें और सोफे पर बिखरे कपड़े, डाइनिंग टेबल पर फैला सामान, या सिंक में झूठे बर्तन देखकर आपका मन भारी हो गया हो? हम में से कई लोग इस अहसास से गुजरते हैं। जब घर बिखरा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे विचार भी उलझ गए हैं। इस बिखराव का सीधा असर हमारी मानसिक शांति पर पड़ता है। इसे सुधारने के लिए बस कुछ मिनटों की शुरुआत ही चाहिए।