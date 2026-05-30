अगर आप भी हमेशा सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं, तो डायटिशियन से जानें एनर्जी के लिए क्या खाना सही

How to overcome fatigue| image credit gemini
Symptoms Of Vitamin Deficiency: आजकल लोगों में एक आम समस्या तेजी से देखने को मिल रही है- लोग बिना ज्यादा काम किए ही थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस करने लगे हैं। सुबह उठते ही शरीर भारी लगना, दिनभर सुस्ती रहना और काम में मन न लगना, ये सब केवल भागदौड़ भरी जिंदगी का नतीजा नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण मल्टी-विटामिन की कमी भी हो सकता है। ऐसे में किन चीजों को डाइट में शामिल करने से ये सही हो सकते हैं, आइए डायटिशियन डॉ. शीतल पाराशर से जानते हैं।
आज की जीवनशैली में लोग संतुलित आहार नहीं ले पाते। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, अनियमित खानपान, धूप की कमी और शारीरिक गतिविधि का अभाव। ये सभी कारण शरीर में आवश्यक विटामिन की कमी पैदा करते हैं।
शरीर सही तरीके से काम करने के लिए कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पर निर्भर है। जैसे विटामिन B12, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। जब इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति जल्दी थक जाता है और कमजोरी महसूस करता है।
दूध, दही, छाछ और पनीर, प्लांट-बेस्ड मिल्क (सोया या बादाम का दूध), न्यूट्रिशनल यीस्ट, फोर्टिफाइड अनाज को दूध या प्लांट मिल्क के साथ खाने से विटामिन बी-12 की दैनिक जरूरत पूरी हो सकती है।
यदि अपनी आहार (डाइट ) में इन चीजों को शामिल करने के बाद भी आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके सलाह लेनी चाहिए। विटामिन की कमी के अलावा, यह किसी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकता है।
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