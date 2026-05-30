अगर आप भी हमेशा सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं, तो डायटिशियन से जानें एनर्जी के लिए क्या खाना सही

Symptoms Of Vitamin Deficiency: आजकल लोगों में एक आम समस्या तेजी से देखने को मिल रही है- लोग बिना ज्यादा काम किए ही थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस करने लगे हैं। सुबह उठते ही शरीर भारी लगना, दिनभर सुस्ती रहना और काम में मन न लगना, ये सब केवल भागदौड़ भरी जिंदगी का नतीजा नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण मल्टी-विटामिन की कमी भी हो सकता है। ऐसे में किन चीजों को डाइट में शामिल करने से ये सही हो सकते हैं, आइए डायटिशियन डॉ. शीतल पाराशर से जानते हैं।