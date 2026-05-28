Urvashi Rautela का अप्सरा लुक रिक्रिएट करने के लिए यहां बताए गए तरीके से पहनें ‘अप्सरा ड्रेपिंग’ स्टाइल में साड़ी 

Urvashi Rautela Saree Style: अपनी खूबसूरती की वजह से सुर्खियों में रहने वालीं एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों फ्रांस में आयोजित हुए कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में जलवे बिखेरती दिखीं। वहीं, अपने वायरल एआई फोटो के कारण भी आज चर्चा में रहीं। ये एक्ट्रेस आए दिन अपनी अट्रैक्टिव स्टाइल के कारण भी चर्चा में रहती हैं। इन दिनों 'अप्सरा साड़ी ड्रेपिंग' स्टाइल काफी ज्यादा ट्रेंड में है और उर्वशी ने भी ये लुक क्रिएट किया था। ऐसे में आइए जानते हैं इसे आप कैसे ड्रेप कर सकती हैं।