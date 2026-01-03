Jaipur: ब्लाउज पर ‘पिया का नाम’ लिखवा रही दुल्हनें, शादी के आउटफिट्स को रोमांटिक बनाने का नया ट्रेंड

शादी के आउटफिट्स को लेकर नया ट्रेंड, पत्रिका फोटो
जयपुर। शादी के सीजन में एक नया और रोमांटिक ट्रेंड उभरकर सामने आ रहा है। पहले दुल्हनें अपने हाथों पर मेहंदी में दूल्हे का नाम छिपाती थीं, वहीं अब महिलाएं अपने ब्लाउज पर ‘पिया का नाम’ एम्ब्रॉयडरी या एंग्रेव करवा रही हैं। यह ट्रेंड सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैशन डिजाइनर्स के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस ट्रेंड में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है।
अब दुल्हनें अपनी शादी के आउटफिट को सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अपनी प्रेम कहानी का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही हैं। ब्लाउज पर नाम या इनिशियल्स एम्ब्रॉयडरी करवाने का यह ट्रेंड न केवल दुल्हनों के फैशन को पर्सनलाइज्ड बना रहा है, बल्कि शादी को और भी रोमांटिक और यादगार बना रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे दिखावटी मानते हैं, लेकिन यह ट्रेंड जयपुर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
महिलाएं अब फैशन में इंडिविजुअलिटी चाहती हैं। वे सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज जैसे अनन्या पांडे, माधुरी दीक्षित आदि के ब्लाउज डिजाइन्स देखकर इंस्पायर हो रही हैं। अनन्या का प्लंजिंग नेकलाइन ब्लाउज पिंक एम्ब्रॉयडरी के साथ वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने रिलेशनशिप का टच ऐड किया था।
फैशन डिजाइनर डॉली जैन ने बताया कि पहले मेहंदी में नाम छिपाना एक रस्म थी, लेकिन अब ब्लाउज पर ओपनली नाम लिखवाना कॉन्फिडेंस का सिंबल है। डिजाइनर्स अब विभिन्न स्टाइल्स ऑफर कर रहे हैं। एक सिंपल एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज की कीमत पांच हजार रुपए से शुरू होती है, जबकि हैवी वर्क वाले एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज की कीमत 20 हजार रुपए तक जा सकती है।
ब्लाउज के बैक पर एम्ब्रॉयडरी से नाम लिखा जाता है। इसमें मोती, जरी या थ्रेडवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 अक्षरों के नाम को नेट पर उकेरकर ब्लाउज की पीठ पर लगाने का सामान्य खर्च एक हजार से पांच हजार रुपए तक आता है। ब्लाउज पर पति के नाम के अलावा किरण की सौभाग्यवती, राहुल की नवरी, प्रसाद की मोनिका नांची सुन, वाघचौरे की वाधी, डोली, स्वस्तिक, मोर, शादी पालांची तुलसी, डोली, मंडप जैसे डिजाइन बनवाना पसंद किया जा रहा है।
फैशन इंडस्ट्री में यह ट्रेंड बड़े ब्रांड्स को भी प्रभावित कर रहा है। रेडीमेड ब्लाउज में पर्सनलाइजेशन ऑप्शन दे रहे हैं, जहां कस्टमर्स ऑनलाइन नाम ऐड कर सकते हैं। 2025 के वेडिंग ट्रेंड्स में शीयर बैक ब्लाउज, पीकॉक मोटिफ और केप स्टाइल ब्लाउज पॉपुलर हैं, लेकिन नाम एम्ब्रॉयडरी उन्हें पर्सनल टच देता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग