3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: ब्लाउज पर ‘पिया का नाम’ लिखवा रही दुल्हनें, शादी के आउटफिट्स को रोमांटिक बनाने का नया ट्रेंड

जयपुर। शादी के सीजन में एक नया और रोमांटिक ट्रेंड उभरकर सामने आ रहा है। पहले दुल्हनें अपने हाथों पर मेहंदी में दूल्हे का नाम छिपाती थीं, वहीं अब महिलाएं अपने ब्लाउज पर ‘पिया का नाम’ एम्ब्रॉयडरी या एंग्रेव करवा रही हैं। यह ट्रेंड सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 03, 2026

शादी के आउटफिट्स को लेकर नया ट्रेंड, पत्रिका फोटो

शादी के आउटफिट्स को लेकर नया ट्रेंड, पत्रिका फोटो

जयपुर। शादी के सीजन में एक नया और रोमांटिक ट्रेंड उभरकर सामने आ रहा है। पहले दुल्हनें अपने हाथों पर मेहंदी में दूल्हे का नाम छिपाती थीं, वहीं अब महिलाएं अपने ब्लाउज पर ‘पिया का नाम’ एम्ब्रॉयडरी या एंग्रेव करवा रही हैं। यह ट्रेंड सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैशन डिजाइनर्स के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस ट्रेंड में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है।

अब दुल्हनें अपनी शादी के आउटफिट को सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अपनी प्रेम कहानी का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही हैं। ब्लाउज पर नाम या इनिशियल्स एम्ब्रॉयडरी करवाने का यह ट्रेंड न केवल दुल्हनों के फैशन को पर्सनलाइज्ड बना रहा है, बल्कि शादी को और भी रोमांटिक और यादगार बना रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे दिखावटी मानते हैं, लेकिन यह ट्रेंड जयपुर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

महिलाएं अब फैशन में इंडिविजुअलिटी चाहती हैं। वे सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज जैसे अनन्या पांडे, माधुरी दीक्षित आदि के ब्लाउज डिजाइन्स देखकर इंस्पायर हो रही हैं। अनन्या का प्लंजिंग नेकलाइन ब्लाउज पिंक एम्ब्रॉयडरी के साथ वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने रिलेशनशिप का टच ऐड किया था।

कीमत 20 हजार रुपए तक

फैशन डिजाइनर डॉली जैन ने बताया कि पहले मेहंदी में नाम छिपाना एक रस्म थी, लेकिन अब ब्लाउज पर ओपनली नाम लिखवाना कॉन्फिडेंस का सिंबल है। डिजाइनर्स अब विभिन्न स्टाइल्स ऑफर कर रहे हैं। एक सिंपल एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज की कीमत पांच हजार रुपए से शुरू होती है, जबकि हैवी वर्क वाले एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज की कीमत 20 हजार रुपए तक जा सकती है।

स्वस्तिक, मोर भी किए जा रहे पसंद

ब्लाउज के बैक पर एम्ब्रॉयडरी से नाम लिखा जाता है। इसमें मोती, जरी या थ्रेडवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 अक्षरों के नाम को नेट पर उकेरकर ब्लाउज की पीठ पर लगाने का सामान्य खर्च एक हजार से पांच हजार रुपए तक आता है। ब्लाउज पर पति के नाम के अलावा किरण की सौभाग्यवती, राहुल की नवरी, प्रसाद की मोनिका नांची सुन, वाघचौरे की वाधी, डोली, स्वस्तिक, मोर, शादी पालांची तुलसी, डोली, मंडप जैसे डिजाइन बनवाना पसंद किया जा रहा है।

कस्टमाइज का बढ़ा ट्रेंड

फैशन इंडस्ट्री में यह ट्रेंड बड़े ब्रांड्स को भी प्रभावित कर रहा है। रेडीमेड ब्लाउज में पर्सनलाइजेशन ऑप्शन दे रहे हैं, जहां कस्टमर्स ऑनलाइन नाम ऐड कर सकते हैं। 2025 के वेडिंग ट्रेंड्स में शीयर बैक ब्लाउज, पीकॉक मोटिफ और केप स्टाइल ब्लाउज पॉपुलर हैं, लेकिन नाम एम्ब्रॉयडरी उन्हें पर्सनल टच देता है।

ये भी पढ़ें

71% रिकवरी और 2.5 लाख सिम ब्लॉक: साइबर ठगों के खिलाफ Rajasthan Police का अब तक का सबसे बड़ा वज्र प्रहार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 08:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: ब्लाउज पर ‘पिया का नाम’ लिखवा रही दुल्हनें, शादी के आउटफिट्स को रोमांटिक बनाने का नया ट्रेंड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

71% रिकवरी और 2.5 लाख सिम ब्लॉक: साइबर ठगों के खिलाफ Rajasthan Police का अब तक का सबसे बड़ा वज्र प्रहार

जयपुर

Jaipur: खनन कारोबारी को इंटरनेशनल कॉल और वॉइस नोट के जरिए धमकी, गैंगस्टर के नाम पर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Army Day Parade 2026: जयपुर में 8 से 15 जनवरी तक सैन्य शक्ति का लाइव शो, सेना की अभूतपूर्व शौर्य गाथा का उत्सव, जानें पूरा रोडमैप

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारी तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया बड़ा आदेश

Rajasthan panchayat nikay elections
जयपुर

सावधान! कहीं आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग ऑन तो नहीं, इस कोड से तुरंत करें बंद, राजस्थान पुलिस की नई एडवाइजरी

cyber Fraud
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.