Jaipur: ब्लाउज पर ‘पिया का नाम’ लिखवा रही दुल्हनें, शादी के आउटफिट्स को रोमांटिक बनाने का नया ट्रेंड

ब्लाउज के बैक पर एम्ब्रॉयडरी से नाम लिखा जाता है। इसमें मोती, जरी या थ्रेडवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 अक्षरों के नाम को नेट पर उकेरकर ब्लाउज की पीठ पर लगाने का सामान्य खर्च एक हजार से पांच हजार रुपए तक आता है। ब्लाउज पर पति के नाम के अलावा किरण की सौभाग्यवती, राहुल की नवरी, प्रसाद की मोनिका नांची सुन, वाघचौरे की वाधी, डोली, स्वस्तिक, मोर, शादी पालांची तुलसी, डोली, मंडप जैसे डिजाइन बनवाना पसंद किया जा रहा है।