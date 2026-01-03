71% रिकवरी और 2.5 लाख सिम ब्लॉक: साइबर ठगों के खिलाफ Rajasthan Police का अब तक का सबसे बड़ा वज्र प्रहार

Rajasthan Police Action On Cyber Crime: राजस्थान में अब डिजिटल लुटेरों की खैर नहीं है। पुलिस महानिदेशक श्री राजीव शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की साइबर क्राइम शाखा ने तकनीक और त्वरित कार्रवाई के दम पर साइबर अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह झकझोर दिया है। वर्ष 2025 के आंकड़े गवाह हैं कि राजस्थान अब देश में साइबर सुरक्षा के एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर रहा है। ठगी गई राशि को बचाने (Freeze) के मामले में राजस्थान अब पूरे भारत में 5वें स्थान पर पहुँच गया है।