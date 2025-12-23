Jaipur: Online चालान काटा तो गुस्साए बोलेरो चालक ने यूटर्न लेकर कांस्टेबल को कुचला, जयपुर की घटना

घटना 19 दिसंबर 2025 की शाम की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यातायात शाखा जयपुर पूर्वद्ध में तैनात कॉन्स्टेबल विजय कुमार गोनेर तिराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। शाम करीब पांच बजे भरतपुर नंबर की एक बोलेरो का चालक लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था। जब कॉन्स्टेबल विजय कुमार ने गाड़ी रुकवाकर चालक से लाइसेंस मांगा, तो उसने लाइसेंस दिखाने से मना कर दिया और बहस करते हुए मौके से गाड़ी भगा ले गया। इसके बाद कॉन्स्टेबल ने नियमों के तहत गाड़ी का ऑनलाइन चालान काट दिया।