Jaipur: Online चालान काटा तो गुस्साए बोलेरो चालक ने यूटर्न लेकर कांस्टेबल को कुचला, जयपुर की घटना

Attack On Police In Jaipur: राजधानी के खो-नागोरियान थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ गोनेर तिराहे पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले एक बोलेरो चालक ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कॉन्स्टेबल पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। मामला खोहनागोरियान थाने में दर्ज किया गया है। चालक गंभीर चोटिल है।
घटना 19 दिसंबर 2025 की शाम की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यातायात शाखा जयपुर पूर्वद्ध में तैनात कॉन्स्टेबल विजय कुमार गोनेर तिराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। शाम करीब पांच बजे भरतपुर नंबर की एक बोलेरो का चालक लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था। जब कॉन्स्टेबल विजय कुमार ने गाड़ी रुकवाकर चालक से लाइसेंस मांगा, तो उसने लाइसेंस दिखाने से मना कर दिया और बहस करते हुए मौके से गाड़ी भगा ले गया। इसके बाद कॉन्स्टेबल ने नियमों के तहत गाड़ी का ऑनलाइन चालान काट दिया।
मिली जानकारी के अनुसार चालान कटने से नाराज आरोपी थोड़ी देर बाद गाड़ी यू-टर्न लेकर वापस आया। इस बार उसने जानबूझकर कॉन्स्टेबल विजय कुमार को निशाना बनाया और गाड़ी से टक्कर मार दी। इस हमले में कॉन्स्टेबल को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस मामले में बोलेरो चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
