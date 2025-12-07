जयपुर में फिर से थार का कहर, इस बार सामने था यातायात पुलिसकर्मी… एक सप्ताह में तीसरी घटना

Jaipur Accident News: राजधानी जयपुर में शनिवार सुबह तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क पर कहर बरपा दिया। गलत दिशा में तेज गति से आ रही थार को रोकने का संकेत यातायात कांस्टेबल ने जैसे ही किया, आरोपी चालक ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और कांस्टेबल को टक्कर मारकर वह गाड़ी को भगा ले गया। हालांकि बाद में उसे काबू कर लिया गया। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मामला चित्रकूट थाना इलाके का है और सिपाही ने चित्रकूट थाने में कल रात रिपोर्ट दर्ज कराई है।