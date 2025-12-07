7 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

जयपुर में फिर से थार का कहर, इस बार सामने था यातायात पुलिसकर्मी… एक सप्ताह में तीसरी घटना

Jaipur Thar Accident: लेकिन चालक न केवल रुका नहीं, बल्कि सीधे कांस्टेबल को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार में गाड़ी भगाता चला गया। टक्कर से कांस्टेबल कुछ दूरी तक सड़क पर घसीटते हुए गिर पड़े।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 07, 2025

एआई की मदद से तैयार प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur Accident News: राजधानी जयपुर में शनिवार सुबह तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क पर कहर बरपा दिया। गलत दिशा में तेज गति से आ रही थार को रोकने का संकेत यातायात कांस्टेबल ने जैसे ही किया, आरोपी चालक ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और कांस्टेबल को टक्कर मारकर वह गाड़ी को भगा ले गया। हालांकि बाद में उसे काबू कर लिया गया। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मामला चित्रकूट थाना इलाके का है और सिपाही ने चित्रकूट थाने में कल रात रिपोर्ट दर्ज कराई है।

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जानकारी मिली कि चित्रकूट इलाके में एक प्वाइंट पर ड्यूटी पर तैनात यातायात कांस्टेबल उम्मेद सिंह ने गलत दिशा से आती थार को देखकर उसे रुकने का इशारा किया था। लेकिन चालक न केवल रुका नहीं, बल्कि सीधे कांस्टेबल को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार में गाड़ी भगाता चला गया। टक्कर से कांस्टेबल कुछ दूरी तक सड़क पर घसीटते हुए गिर पड़े।

मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थार का पीछा किया। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की मदद की, लेकिन आरोपी गाड़ी को दौड़ाता हुआ फरार हो ही गया। कुछ दूरी बाद पुलिस ने आरोपी चालक को दबोचने में सफलता हासिल की। पकड़े जाने के बाद चालक की पहचान राज चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी थार गाड़ी को मौके पर ही सीज कर दिया है।

कांस्टेबल उम्मेद सिंह ने इस घटनाक्रम को देखते हुए तुरंत चित्रकूट थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, लापरवाही से वाहन चलाने और जानलेवा हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह के दौरान थार गाड़ी से टक्कर मारने और फरार होने की यह तीसरी घटना सामने आई है। इसी सप्ताह जयपुर पुलिस ने एक साथ कई थार गाड़ियों पर भी एक्शन लिया है।

चित्रकूट थाना पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी चालक नशे में था या किसी अन्य वजह से उसने पुलिस को देखकर भी गाड़ी नहीं रोकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार और गलत दिशा में चलने वाले वाहनों की समस्या पहले से बनी हुई है। पुलिस ने भी कई बार चालान और अभियान चलाएए लेकिन लापरवाह वाहनचालकों की संख्या कम नहीं होती।

07 Dec 2025 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में फिर से थार का कहर, इस बार सामने था यातायात पुलिसकर्मी… एक सप्ताह में तीसरी घटना

