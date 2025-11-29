Jaipur: 200 करोड़ से बनी शानदार सड़क तैयार, सोमवार से फर्राटा भर सकेंगे वाहन, समय और पैसा बचेगा

लगभग ₹200 करोड़ की लागत से तैयार हुई यह क्लोवर लीफ जयपुर-अजमेर हाईवे को सीधे रिंग रोड (आगरा-टोंक रोड) से जोड़ेगी। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 30,000 वाहनों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। अजमेर की ओर से आने वाले वाहनों को अब रिंग रोड पर जाने या वहाँ से आने के लिए बगरू इंडस्ट्रियल एरिया के भीतर से घूमकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। वाहन चालकों को महापुरा पुलिया के नीचे से घूमकर आने-जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। रिंग रोड से आने वाले और भांकरोटा, 200 फीट पुलिया होते हुए सीकर बाईपास या दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे शहर के यातायात पर दबाव कम होगा।