Jaipur: 200 करोड़ से बनी शानदार सड़क तैयार, सोमवार से फर्राटा भर सकेंगे वाहन, समय और पैसा बचेगा

सांकेतिक तस्वीर
Jaipur News: यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, अजमेर रोड पर नवनिर्मित क्लोवर लीफ इंटरचेंज को सोमवार से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सफलतापूर्वक लोड टेस्ट पूरा होने के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे जयपुर-अजमेर हाईवे (NH-48) और आउटर रिंग रोड के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा।
एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि क्लोवर लीफ का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद हाल ही में इसका सफल लोड टेस्ट किया गया। इस परीक्षण में पुल पर 40-40 टन से अधिक वजन के चार डंपरों को खड़ा किया गया था, जिसे इंटरचेंज ने सफलतापूर्वक वहन किया। अब सभी तकनीकी मापदंडों पर खरा उतरने के बाद, सोमवार से इस पर वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा।
लगभग ₹200 करोड़ की लागत से तैयार हुई यह क्लोवर लीफ जयपुर-अजमेर हाईवे को सीधे रिंग रोड (आगरा-टोंक रोड) से जोड़ेगी। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 30,000 वाहनों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। अजमेर की ओर से आने वाले वाहनों को अब रिंग रोड पर जाने या वहाँ से आने के लिए बगरू इंडस्ट्रियल एरिया के भीतर से घूमकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। वाहन चालकों को महापुरा पुलिया के नीचे से घूमकर आने-जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। रिंग रोड से आने वाले और भांकरोटा, 200 फीट पुलिया होते हुए सीकर बाईपास या दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे शहर के यातायात पर दबाव कम होगा।
इस क्लोवर लीफ इंटरचेंज की आवश्यकता सबसे पहले भांकरोटा क्षेत्र में हुए एक भीषण अग्निकांड के बाद महसूस की गई थी। उस घटना के बाद, आपातकालीन वाहनों और सामान्य यातायात को सुगम बनाने के लिए एक बेहतर इंटरकनेक्शन की मांग उठी थी, जिसके बाद इस परियोजना का काम शुरू किया गया था। यह नया इंटरचेंज शहर की यातायात व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग