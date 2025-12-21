राजस्थान में WDFC के तहत बन रहे 12 नए रेलवे स्टेशन, 112 करोड़ की लागत से सड़कों का हो रहा निर्माण

फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी अन्य प्रमुख निर्माण परियोजनाओं में बधाल डीएफसीसी टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से जोड़ने का कार्य शामिल है, जिस पर 95 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्य जिला सड़क-81 पर बागावास बाईपास निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जहां भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंडा रीको औद्योगिक क्षेत्र को लालासर से जोड़ने के लिए 9 करोड़ रुपये की परियोजना भी प्रगति पर है।