जयपुर

जयपुर के इन इलाकों में सोमवार को नहीं होगी पानी सप्लाई, जानिए कारण

बीसलपुर सिस्टम से शहर को पानी की सप्लाई करने वाले बालावाला पंप हाउस पर सोमवार सुबह 9 से दोपहर बजे तक 132 केवी ग्रिड स्टेशन का मेंटेनेंस होगा।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 21, 2025

Jaipur water supply

सांकेतिक तस्वीर

जयपुर। बीसलपुर सिस्टम से शहर को पानी की सप्लाई करने वाले बालावाला पंप हाउस पर सोमवार सुबह 9 से दोपहर बजे तक 132 केवी ग्रिड स्टेशन का मेंटेनेंस होगा। ऐसे में तीन घंटे तक पंप हाउस पर सभी पंप बंद रहेंगे और शाम को शहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। बीसलपुर प्रोजेक्ट विंग के इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि मंगलवार सुबह से सप्लाई बहाल होगी। हालांकि विंग के ही इंजीनियर यह भी कह रहे हैं कि बालावाला पंपिंग स्टेशन पर तीन घंटे शटडाउन का असर शहर में सप्लाई पर अगले दो दिन तक रहेगा।

सुबह शहर में और शाम को परकोटा में नियमित सप्लाई

बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों ने दावा किया है कि सोमवार सुबह 9 बजे तक शहर में बीसलपुर सिस्टम सप्लाई होगी। वहीं परकोटा क्षेत्र शटडाउन से प्रभावित नहीं रहेगा और शाम को नियमित रूप से सप्लाई होगी। हालांकि फील्ड इंजीनियर हमेशा की तरह यह भी दावा कर रहे हैं कि रविवार रात को शहर की 220 टंकियां भर कर सप्लाई व्यवस्थित की जाएगी।

शाम को इन इलाकों में नहीं होगी सप्लाई

सोमवार शाम को प्रताप नगर क्षेत्र, सांगानेर क्षेत्र, सीतापुरा, दुर्गापुरा, मालवीय नगर, बापू नगर, महेश नगर, बरकत नगर, सिविल लाइन, ज्योति नगर, शांति नगर, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जवाहर नगर, ट्रक स्टैंड, मानसरोवर, श्याम नगर, विद्युत नगर, संजय नगर, ऑफिसर कैंपस, झोटवाड़ा, वी.के. आई. विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, शास्त्री नगर, गोपालबाड़ी, बनीपार्क, अम्बाबाड़ी, जगतपुरा, खोनागोरियान, इंदिरा गांधी नगर, मुहाना मोड, जामडोली, सुभाष नगर, पृथ्वीराज नगर, भूजल विभाग परिसर पंपिंग स्टेशन से जुडे इलाके, गोविंद नगर क्षेत्र में शाम को बीसलपुर सिस्टम से सप्लाई नहीं होगी।

21 Dec 2025 07:12 pm

