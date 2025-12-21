जयपुर के इन इलाकों में सोमवार को नहीं होगी पानी सप्लाई, जानिए कारण

जयपुर। बीसलपुर सिस्टम से शहर को पानी की सप्लाई करने वाले बालावाला पंप हाउस पर सोमवार सुबह 9 से दोपहर बजे तक 132 केवी ग्रिड स्टेशन का मेंटेनेंस होगा। ऐसे में तीन घंटे तक पंप हाउस पर सभी पंप बंद रहेंगे और शाम को शहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। बीसलपुर प्रोजेक्ट विंग के इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि मंगलवार सुबह से सप्लाई बहाल होगी। हालांकि विंग के ही इंजीनियर यह भी कह रहे हैं कि बालावाला पंपिंग स्टेशन पर तीन घंटे शटडाउन का असर शहर में सप्लाई पर अगले दो दिन तक रहेगा।