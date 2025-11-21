राजस्थान के इस शहर में बिछेगा सड़कों का जाल, बनेंगी 55 नई सड़क, 100 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 55 नई सड़कों के निर्माण कार्य की शुरुआत की है। इन सभी विकास कार्यों के लिए ₹113 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे न केवल मुख्य सड़कों का निर्माण होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की आंतरिक कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। सड़कों के जाल से स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन आसान होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्री राठौड़ ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की जीवनरेखा होती हैं और यह निवेश झोटवाड़ा की जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में निर्णायक साबित होगा।