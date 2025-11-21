राजस्थान के इस शहर में बिछेगा सड़कों का जाल, बनेंगी 55 नई सड़क, 100 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च

प्रतीकात्मक तस्वीर
Jaipur News: राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी विकास की सौगात मिली। स्थानीय विधायक और मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्षेत्र में ₹113 करोड़ की लागत से बनने वाली 55 नई सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। यह महत्वपूर्ण राशि विधायक कोष से स्वीकृत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 55 नई सड़कों के निर्माण कार्य की शुरुआत की है। इन सभी विकास कार्यों के लिए ₹113 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे न केवल मुख्य सड़कों का निर्माण होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की आंतरिक कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। सड़कों के जाल से स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन आसान होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्री राठौड़ ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की जीवनरेखा होती हैं और यह निवेश झोटवाड़ा की जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में निर्णायक साबित होगा।
विकास कार्यों के शिलान्यास का सिलसिला क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर शुरू किया गया। मंत्री राठौड़ ने भंभोरी में सबसे पहले सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया। इसके पश्चात धानक्या, फतेहपुरा और बेगस जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में भी सड़क निर्माण को हरी झंडी दिखाई गई। इसके अतिरिक्त श्योसिंहपुरा, पचार और आईदान का बास जैसे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर विकास कार्य होंगे। खास तौर पर ढाणी नागान और जोबनेर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे इन इलाकों की कनेक्टिविटी राज्य के अन्य हिस्सों से बेहतर हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग