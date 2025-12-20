Global Travel : ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री अगले 5 वर्षों में जबरदस्त ग्रोथ के लिए तैयार

- उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में और बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की मांग
जयपुर। वर्तमान में ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ को मजबूत करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरी उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय यात्रा की मांग, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी, डिजिटल इनोवेशन और अनुभवात्मक और अनुकूलित यात्रा की बढ़ती प्राथमिकता के चलते इस उद्योग में निरंतर विस्तार होने वाला है। इस इंडस्ट्री के विश्लेषकों ने साल-दर-साल स्थिर वृद्धि का अनुमान लगाया है क्योंकि यात्री अब लंबी अवधि की छुट्टियों, सांस्कृतिक तल्लीनता, लक्जरी अनुभवों और निर्बाध यात्रा करने की प्लानिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं।
जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय यात्रा में दुनिया के विभिन्न देशों का विश्वास मजबूत हो रहा है, अफ्रीका, मध्य पूर्व यूरोप और एशिया में छुट्टियां मनाने और बिजनेस टूर करने वाले यात्रियों की नए सिरे से रुचि देखी जा रही है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण यात्रियों की बढ़ती प्राथमिकताओं, बढ़ती आय और सुरक्षित, सुनियोजित और यादगार यात्राएं प्रदान करने में प्रोफेशनल ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनियों की बढ़ती भूमिका को और मजबूत कर रहा है।
इसी कारोबार से जुड़ी कई कंपनियां हैं। इनमें से एक है सतगुरु ट्रैवल एंड टूरिज्म, विश्व स्तर पर स्थापित ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी (टीएमसी) है, जिसका मुख्यालय दुबई में है और पुणे और अजमेर में कंपनी अपने विभिन्न ऑफिसों के माध्यम से भारत में मजबूत उपस्थिति रखती है। दशकों की उद्योग विशेषज्ञता और एक मजबूत इंटरनेशनल फूटप्रिंट द्वारा समर्थित सतगुरु ट्रैवल आधुनिक यात्रा अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सतगुरु ट्रैवल विभिन्न महाद्वीपों में छुट्टियों के दौरान, कॉर्पोरेट, एमआईसीई और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट सर्विसेज में यात्रियों को व्यापक यात्रा समाधान प्रदान करता हैं। सतगुरु ट्रैवल के चेयरमैन अनिल चंदीरानी के मुताबिक, "अगले पांच साल लोगों की यात्रा, नयी-नयी जगहों की खोज और दुनिया का अनुभव करने के तरीके को फिर से परिभाषित करेंगे।"
विविध यात्री भार के डिजाइन किए हॉलीडे
सतगुरु ट्रैवल वैश्विक गंतव्यों में विविध यात्री प्राथमिकताओं के अनुरूप सोच-समझकर डिजाइन किए गए हॉलीडे पैकेजों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इनमें अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय टूर्स, लक्जरी सिटी इस्केप, फैमिली वेकेशन, हनीमून, एडवेंचर ट्रैवल, सांस्कृतिक खोज और समझदार यात्रियों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित यात्रा कार्यक्रम शामिल हैं। यूरोप और उससे आगे के प्रतिष्ठित वैश्विक स्थलों से लेकर एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका में घूमने-फिरने के स्थलों और बिजनेस ट्रैवल हब तक, सतगुरु ट्रैवल ऐसे अनुभवों को प्रस्तुत करता है जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा, आराम और प्रामाणिक स्थानीय जुड़ाव का मिश्रण हैं। प्रत्येक पैकेज को विस्तार पर ध्यान देकर तैयार किया गया है, जो लचीलापन, आराम और वैल्यू प्रदान करता है, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा की प्लानिंग की जटिलताओं को विश्वसनीय विशेषज्ञों पर छोड़ते हुए विश्व स्तरीय गंतव्यों का आनंद लेने का पूरा मौका मिलता है।
अनूठी सेवाएं प्रदान कर रही कंपनी
वर्तमान में, कंपनी कई अनूठी सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें शुरू से अंत तक ट्रैवल प्लानिंग, वीज़ा और डॉक्यमेंटेशन की सहायता, प्रतिस्पर्धी उड़ान और होटल बुकिंग, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, ट्रैवल इंश्यूरेंस और 24/7 ग्राहक सहायता शामिल है। समर्पित ट्रैवल एक्सपर्ट यात्रा से पहले, उसके दौरान और बाद में भी पर्सनल असिस्टेंस सुनिश्चित करते हैं, जिससे यात्रा के हर कदम पर मानसिक शांति मिलती है। अपने ग्लोबल पार्टनर नेटवर्क और कस्टमर-फर्स्ट फिलासॉफी के साथ, सतगुरु ट्रैवल हर यात्री के लिए आराम, सुरक्षा और संतुष्टि सुनिश्चित करते हुए, ट्रैवल मैनेजमेंट के स्तर को ऊपर उठा रहा है।
