Global Travel : ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री अगले 5 वर्षों में जबरदस्त ग्रोथ के लिए तैयार

सतगुरु ट्रैवल वैश्विक गंतव्यों में विविध यात्री प्राथमिकताओं के अनुरूप सोच-समझकर डिजाइन किए गए हॉलीडे पैकेजों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इनमें अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय टूर्स, लक्जरी सिटी इस्केप, फैमिली वेकेशन, हनीमून, एडवेंचर ट्रैवल, सांस्कृतिक खोज और समझदार यात्रियों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित यात्रा कार्यक्रम शामिल हैं। यूरोप और उससे आगे के प्रतिष्ठित वैश्विक स्थलों से लेकर एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका में घूमने-फिरने के स्थलों और बिजनेस ट्रैवल हब तक, सतगुरु ट्रैवल ऐसे अनुभवों को प्रस्तुत करता है जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा, आराम और प्रामाणिक स्थानीय जुड़ाव का मिश्रण हैं। प्रत्येक पैकेज को विस्तार पर ध्यान देकर तैयार किया गया है, जो लचीलापन, आराम और वैल्यू प्रदान करता है, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा की प्लानिंग की जटिलताओं को विश्वसनीय विशेषज्ञों पर छोड़ते हुए विश्व स्तरीय गंतव्यों का आनंद लेने का पूरा मौका मिलता है।