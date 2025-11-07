रेड लाइट जंप, बिना नंबर वाहन चलाना, सीट बेल्ट, तेज रफ्तार… 24 घंटे में 4500 पुलिसकर्मियों ने काटे इतने हजार चालान… मचा हड़कंप

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात डॉ. बीएल मीना ने अभियान के पहले दिन की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए बताया कि पुलिस विभाग ने प्रदेशभर में 5,500 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया। तेज गति से वाहन चलाने पर 2743 चालकों पर कार्रवाई की गई, जो सुरक्षा उल्लंघन का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 307 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। गलत दिशा में वाहन चलाने पर 753 और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 178 चालकों को रोका गया। नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर भी क्रमशः 529 और 149 चालकों पर कार्रवाई की गई। डॉ. मीना ने बताया कि अभियान के तहत 15,618 वाहन चालकों और लोगों को यातायात नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके लिए लगभग 4ए500 पुलिस कार्मिक मौके पर तैनात रहे।