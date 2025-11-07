Patrika LogoSwitch to English

रेड लाइट जंप, बिना नंबर वाहन चलाना, सीट बेल्ट, तेज रफ्तार… 24 घंटे में 4500 पुलिसकर्मियों ने काटे इतने हजार चालान… मचा हड़कंप

Rajasthan Road Safety Campaign: यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री होने पर 42 बसों पर कार्रवाई हुई। परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 83 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए, 7 वाहनों के परमिट कैंसिल किए और 116 वाहनों को सीज किया।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 07, 2025

Police Action Photos - Patrika

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और सड़क सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए 15 दिवसीय व्यापक सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। 4 से 18 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन ही पुलिस और परिवहन विभाग ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए न केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा, बल्कि 15,000 से अधिक लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया।

पुलिस विभाग की त्वरित कार्रवाई, 5500 से ज्यादा उल्लंघन पर एक्शन

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात डॉ. बीएल मीना ने अभियान के पहले दिन की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए बताया कि पुलिस विभाग ने प्रदेशभर में 5,500 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया। तेज गति से वाहन चलाने पर 2743 चालकों पर कार्रवाई की गई, जो सुरक्षा उल्लंघन का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 307 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। गलत दिशा में वाहन चलाने पर 753 और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 178 चालकों को रोका गया। नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर भी क्रमशः 529 और 149 चालकों पर कार्रवाई की गई। डॉ. मीना ने बताया कि अभियान के तहत 15,618 वाहन चालकों और लोगों को यातायात नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके लिए लगभग 4ए500 पुलिस कार्मिक मौके पर तैनात रहे।

लेन सिस्टम को फॉलो कराने में जुटी टीम

सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में, प्रदेश के प्रमुख राजमार्गों पर एनएच.48 मॉडल की तर्ज पर लेन ड्राइविंग सिस्टम, लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए 135 पुलिस जाप्ते प्रचार.प्रसार में जुटे, वहीं 143 जाप्ते नियमों को सुनिश्चित करने के लिए तैनात किए गए। पहले ही दिन नियमों का उल्लंघन करने वाले 49 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

परिवहन विभाग का भी एक्शन, काटे हजारों चालान, लाईसेंस तक निरस्त

पुलिस के अलावा परिवहन विभाग की टीम भी चालान अभियान में जुटी। नियमों का उल्लंघन करने वाले 2758 वाहनों के चालान किए। यह कार्रवाई खासकर मालवाहक और यात्री वाहनों पर केंद्रित रही। ओवरलोडिंग पर 193 और मालवाहक वाहनों में यात्री पाए जाने पर 85 चालान किए गए। यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री होने पर 42 बसों पर कार्रवाई हुई। परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 83 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए, 7 वाहनों के परमिट कैंसिल किए और 116 वाहनों को सीज किया।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रेड लाइट जंप, बिना नंबर वाहन चलाना, सीट बेल्ट, तेज रफ्तार… 24 घंटे में 4500 पुलिसकर्मियों ने काटे इतने हजार चालान… मचा हड़कंप

