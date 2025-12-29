मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया अभाविप जयपुर प्रांत के 61वें प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज़ादी के बाद भारत की प्रगति स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुरूप हो, इसी उद्देश्य को लेकर विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन का निर्माण हुआ। परिषद ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक शिक्षा, समाज और राष्ट्र के हित में अनेक जन-आंदोलनों का नेतृत्व किया है, जिनसे देश को सकारात्मक दिशा मिली है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने की प्रक्रिया में युवाशक्ति की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को जगतपुरा ​िस्थत एक निजी यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) जयपुर प्रांत के 61 वें प्रांत अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबो​धित कर रहे थे