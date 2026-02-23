एमपी के टीकमगढ़ में आसमान में दिखा मनमोहक नजारा, देखते रह गए लोग

Rainbow- मध्यप्रदेश में मौसम नित नए तेवर बदल रहा है। कहीं धूप, कहीं छांव पसरी है। प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है तो कहीं ओले भी बरस रहे हैं। कुछ जगहों पर मौसम इतना मेहरबान है कि माहौल में रूमानियत बढ़ा रहा है। प्रदेश के टीकमगढ़ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां दोपहर में तेज आंधी चली और हल्की बारिश भी हुई। बरसात के बाद अचानक आसमान पर एक मनमोहक नजारा दिखाई देने लगा। क्षितिज पर सप्त रंगों से सजा खूबसूरत इंद्रधनुष उभरा जिसे लोग कई मिनटों तक निहारते रहे।