क्लीयरेंस न मिलने से स्थगित हुई पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा

गुरुवार से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा में पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होनी थी। इसके लिए Fly Ola Group ने शेड्यूल के साथ ही किराया सूची भी जारी की थी। यह सेवा भोपाल से चंदेरी होते हुए ओरछा तक के लिए शुरू की जा रही थी। वहीं निवाड़ी जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं और जनप्रतिनिधियों के साथ ही सभी को हेलीपैड पर आमंत्रित कर लिया था। इस सेवा के शुरू होने के लिए गुरुवार सुबह 10:30 बजे एक 6-सीटर हेलीकॉप्टर ओरछा पहुंचना था।