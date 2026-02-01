एमपी में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी, विभाग ने जारी किए बर्खास्तगी के आदेश, मची खलबली

Niwari- मध्यप्रदेश में कई कर्मचारी, अधिकारी अपने नाम पर अन्य लोगों से काम करा रहे हैं। शिक्षा विभाग में ये शिकायत आम है। प्रदेशभर में सैंकड़ों शिक्षकों द्वारा ठेके पर कर्मचारी रखे जाने की बात खुद शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह भी कह चुके हैं। अन्य विभागों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। निवाड़ी जिले में ऐसे ही एक केस में कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए एक आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए। वह साढ़े चार सालों से दूसरी महिला से काम करा रही थी। जांच में मामला उजागर होने पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए आंगनबाड़ी सहायिका को बर्खास्त कर दिया जिससे विभाग सहित जिले के प्रशासनिक हल्कों में खलबली मच गई।