टीकमगढ़ में संघ के खंड कार्यवाह की बेरहमी से हत्या

विवाद के दौरान आरोपी सुरेन्द्र ने फावड़ा उठाकर सुनील के सिर पर मार दिया। आरोपी यहीं नहीं रूका उसने घायल हालत में सुनील रूसिया को कुएं में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर फेंके। जब सुनील रूसिया की मौत हो गई तो आरोपी खुद पुलिस थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों को बताया कि उसने सुनील रूसिया की हत्या कर दी है और लाश कुएं में पड़ी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मौके पर पहुंचकर कुएं से शव बरामद किया। सुनील रूसिया संघ के खंड कार्यवाह थे, उनके दो बच्चे और एक छोटा भाई है। छोटा भाई बाहर रहता है। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था वो सुनील ने करीब दो साल पहले खरीदी थी।