टीकमगढ़

टीकमगढ़ में संघ के खंड कार्यवाह की बेरहमी से हत्या

mp news: जमीन विवाद में फावड़े से वार कर घायल हालत में संघ के खंड कार्यवाह को कुएं में फेंका, ऊपर से फेंके पत्थर।

टीकमगढ़

Shailendra Sharma

Jan 25, 2026

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात हुई। वारदात खरगापुर कस्बे से एक किलोमीटर दूर की है जहां जमीन विवाद पर फावड़ा मारकर संघ के खंड कार्यवाह की हत्या कर दी गई। संघ के खंड कार्यवाह की हत्या करने के बाद खुद आरोपी पुलिस थाने पहुंचा और हत्या की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। मृतक संघ के खंड कार्यवाह होने के साथ ही शिक्षा विभाग में क्लर्क भी थे।

जमीन को लेकर हुआ विवाद

रविवार की शाम को खरगापुर-बल्देवगढ़ मार्ग पर तुलसीघाट के पास जमीन के विवाद में संघ के खंड कार्यवाह और शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर पदस्थ 42 वर्षीय सुनील रूसिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुनील रूसिया ने दो साल पहले एक जमीन खरीदी थी और उस पर प्लॉटिंग की थी। प्लॉट खरीदने वाला व्यक्ति अपने प्लॉट पर मकान का निर्माण करा रहा था और इसी को लेकर प्लॉट खरीदने वाले से सुरेन्द्र यादव का विवाद हो गया। विवाद होने पर सुनील रूसिया को मौके पर बुलाया गया था। जब सुनील रूसिया पहुंचे तो उनका सुरेन्द्र के घरवालों से विवाद हो गया।

संघ के खंड कार्यवाह के सिर पर वार कर कुएं में फेंका

विवाद के दौरान आरोपी सुरेन्द्र ने फावड़ा उठाकर सुनील के सिर पर मार दिया। आरोपी यहीं नहीं रूका उसने घायल हालत में सुनील रूसिया को कुएं में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर फेंके। जब सुनील रूसिया की मौत हो गई तो आरोपी खुद पुलिस थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों को बताया कि उसने सुनील रूसिया की हत्या कर दी है और लाश कुएं में पड़ी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मौके पर पहुंचकर कुएं से शव बरामद किया। सुनील रूसिया संघ के खंड कार्यवाह थे, उनके दो बच्चे और एक छोटा भाई है। छोटा भाई बाहर रहता है। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था वो सुनील ने करीब दो साल पहले खरीदी थी।

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

