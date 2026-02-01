प्राइवेट पार्ट में मारी लात, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

बुजुर्ग मनका की मौत की खबर लगते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना पुलिस को मिली तो तुरंत एसडीओपी राहुल कटरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और बुजुर्ग मनका के परिजन को ढांढस बंधाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। थाना प्रभारी कुडीला अरविंद यादव ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस टीम गांव पहुंची थी जहां स्थानीय लोगों से जानकारी ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।