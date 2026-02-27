‘आपका पद पर बने रहना लोकहित में नहीं’, नपा अध्यक्ष को सरकार का अल्टीमेटम

MP News: टीकमगढ़ नगर पालिका हुई 9 गंभीर अनियमितताओं के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सचिव शीलेंद्र सिंह ने अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि इन अनियमितताओं के चलते आपका पद पर बना रहना लोक हित एवं परिषद हित में नहीं है। ऐसे में उन्होंने अध्यक्ष से 15 दिन में जवाब देने और जवाब न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई करने की बात कही है। इस नोटिस के बाद नगर पालिका का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है।