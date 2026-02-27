27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सिंधिया की दिल्ली में बड़ी बैठक, MP के तीन बड़े क्षेत्रों को मिलेगी राष्ट्रीय रेल कनेक्टिविटी

Jyotiraditya Scindia: नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैश्नवw संग अहम बैठक रेल कनेक्टिविटी पर बड़ा रोडमैप तैयार किया। नई ट्रेनें, अतिरिक्त ठहराव और लंबित परियोजनाओं को रफ्तार देने पर मंथन हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Feb 27, 2026

Gwalior-Guna-Chambal will connect to country rail network Jyotiraditya Scindia meeting Railway Minister mp news

Jyotiraditya Scindia meeting Railway Minister Ashwini Vaishnav (फोटो- Patrika.com)

MP News: केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैश्नव (Ashwini Vaishnav) के साथ बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना और चंबल अंचल सहित देश के विभिन्न हिस्सों से इन क्षेत्रों की सीधी रेल कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने संबंधी विविध परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ेगा चंबल क्षेत्र

बैठक के दौरान चंबल क्षेत्र में प्रमुख ट्रेनों के अतिरिक्त ठहराव, नई ट्रेनों के संचालन, नई रेल लाइनों के निर्माण तथा लंबित रेल विस्तार योजनाओं को गति देने पर सकारात्मक और विचार-विमर्श हुआ। सिंधिया ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बेहतर रेल संपर्क न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर संपर्क व्यवस्था तथा अवसंरचना विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

2047 का संकल्प

सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करना राष्ट्रीय एकात्मता और संतुलित विकास की दिशा में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समग्र और संतुलित विकास के माध्यम से ही ‘विकसित भारत 2047’ का संकल्प साकार होगा, और रेल कनेक्टिविटी इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। (MP News)

ये भी पढ़ें

‘पैसा नहीं तो क्या, मंथली तो आता है…’, खाकी में रील बनाकर फंसे 6 नवआरक्षक!
भोपाल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 01:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सिंधिया की दिल्ली में बड़ी बैठक, MP के तीन बड़े क्षेत्रों को मिलेगी राष्ट्रीय रेल कनेक्टिविटी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय विजेता महिला वैज्ञानिक ने छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

iiser bhopal woman scientist obscene messages case high court gives big decision mp news
भोपाल

MP में इस समाज को SC का दर्जा देने की चर्चा तेज, CM हाउस के सामने प्रदर्शन

community demands SC status protested near cm house bhopal MP News
भोपाल

भोपाल मेट्रो पर चलेंगी कोचिंग और कंप्यूटर क्लास, 8 स्टेशनों पर खुलेंगी 37 दुकानें

Coaching and computer classes on the Bhopal Metro mp news
भोपाल

MP के 7 कलेक्टरों पर विधानसभा में उठे गंभीर सवाल, आदिवासी जमीन बेचने से जुड़ा है मामला

Serious questions on 7 collectors over tribal land sale case vidhan sabha session mp news
भोपाल

‘पैसा नहीं तो क्या, मंथली तो आता है…’, खाकी में रील बनाकर फंसे 6 नवआरक्षक!

भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.