पहले प्रेमी को जंगल में बुलाया और दूसरे प्रेमी से करा दी हत्या

आरोपी रानी अहिरवार ने बताया कि उसकी दोस्ती कृष्णपाल यादव से हो गई थी और इसी कारण ताराचंद उससे विवाद करने लगा था। इसी कारण उसने अपने नए प्रेमी कृष्णपाल के साथ मिलकर ताराचंद की हत्या की प्लानिंग की। साजिश के तहत उसने पहले ताराचंद को मिलने के लिए जिंसी चौराहे पर बुलाया और फिर वहां से शारीरिक संबंध बनाने की बात कहकर अपने साथ भेल स्पोर्ट्स क्लब के पास के जंगल में ले गई। जब वहां ताराचंद उसके साथ संबंध बना रहा था तभी कृष्णपाल वहां पहुंचा और ताराचंद के सिर पर डंडे से वार कर दिया। इसके बाद रानी और कृष्णपाल दोनों ने मिलकर चाकू से ताराचंद के चेहरे व गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी।