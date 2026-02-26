पति की हत्या के कुछ देर बाद…पत्नी ने प्रेमी के साथ ढाबे पर उड़ाई दावत

मृतक कल्याण हेमलता का दूसरा पति था वो उससे उम्र में करीब 6 साल छोटा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पत्नी हेमलता ने बताया कि पहले पति की 2011 में बीमारी से मौत होने के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। उसकी दो बेटियां हैं, उसे लगा कि बेटियों को पिता का प्यार मिलेगा इसलिए प्रेमी कल्याण से लव मैरिज की लेकिन कल्याण शराब पीने का आदी था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, इतना ही नहीं सैलरी के पैसे भी छुड़ा लेता था। 18 फरवरी को भी उसने शराब के पैसों को लेकर विवाद किया था। तब उसने अमित से 1000 रुपये उधार लेकर पति कल्याण को दिए थे और तभी पति की हत्या की साजिश रची थी। फिर उसी शाम ग्वालियर से डबरा के लिए निकले और रास्ते में प्लानिंग के मुताबिक पति कल्याण की हत्या कर वापस लौट आए।