26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

पति की हत्या के कुछ देर बाद…पत्नी ने प्रेमी के साथ ढाबे पर उड़ाई दावत

MP News: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, फिर उसकी लाश को सड़क किनारे फेंकने के बाद कुछ दूरी पर ढाबे में दोनों ने खाना खाया।

2 min read
Google source verification

दतिया

image

Shailendra Sharma

Feb 26, 2026

DATIA

After killing husband the wife ate dinner with her lover at dhaba

MP News: मध्यप्रदेश के दतिया में 19 फरवरी को चिरुला थाना इलाके के फुलरा गांव में मिली युवक की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। युवक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस वारदात के चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पता चला है कि पति की हत्या करने के कुछ देर बाद ही पत्नी ने प्रेमी के साथ ढाबे पर दावत उड़ाई थी। दोनों करीब 45 मिनट तक ढाबे पर रुके थे और उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थीं। इसी सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को दोनों के जुर्म का सुराग मिला।

पत्नी ने गला घोंटा, प्रेमी ने कटर से काटी गर्दन

मृतक का नाम कल्याण राणा था जो ग्वालियर का रहने वाला था। 18 फरवरी को पत्नी हेमलता जो कि दतिया में सरकारी हॉस्टल की अधीक्षिका है उसे अपने प्रेमी अमित सूरी और एक सहेली के साथ कार से डबरा में चल रही धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में जाने के बहाने घर से लेकर निकले। रास्ते में सहेली को कार से उतार दिया और फिर पत्नी हेमलता ने पति कल्याण को उकसाना शुरू किया। कुछ ही देर में कल्याण ने विवाद करना शुरु कर दिया फिर हेमलता ने कार में ही पति कल्याण का गला घोंटा और फिर जिंदा होने के शक में प्रेमी अमित ने कटर से उसकी गर्दन रेत दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने कल्याण के शव को फुलरा गांव के पास रोड किनारे फेंक दिया और कार लेकर फरार हो गए।

ढाबे में उड़ाई दावत

पति कल्याण के शव को रोड किनारे फेंकने के कुछ देर बाद ही पत्नी हेमलता व उसका प्रेमी अमित सूरी हाईवे पर बने एक ढाबे में रुके। यहां पर उन्होंने खाना खाया और करीब 45 मिनट तक ढाबे में रहे। तफ्तीश के दौरान जब पुलिस ने ढाबे के सीसीटीवी फुटेज देखे तो हेमलता व अमित नजर आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस समय कल्याण की हत्या का जो टाइम आया उसी टाइम के आसपास हेमलता और अमित ढाबे पर रुके थे इससे पुलिस का शक गहराया और फिर पूछताछ करने पर जुर्म का पर्दाफाश हो गया।

हेमलता का दूसरा पति था कल्याण

मृतक कल्याण हेमलता का दूसरा पति था वो उससे उम्र में करीब 6 साल छोटा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पत्नी हेमलता ने बताया कि पहले पति की 2011 में बीमारी से मौत होने के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। उसकी दो बेटियां हैं, उसे लगा कि बेटियों को पिता का प्यार मिलेगा इसलिए प्रेमी कल्याण से लव मैरिज की लेकिन कल्याण शराब पीने का आदी था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, इतना ही नहीं सैलरी के पैसे भी छुड़ा लेता था। 18 फरवरी को भी उसने शराब के पैसों को लेकर विवाद किया था। तब उसने अमित से 1000 रुपये उधार लेकर पति कल्याण को दिए थे और तभी पति की हत्या की साजिश रची थी। फिर उसी शाम ग्वालियर से डबरा के लिए निकले और रास्ते में प्लानिंग के मुताबिक पति कल्याण की हत्या कर वापस लौट आए।

ये भी पढ़ें

बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला का कार सवार लोगों ने किया अपहरण
ग्वालियर
dabra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 06:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / पति की हत्या के कुछ देर बाद…पत्नी ने प्रेमी के साथ ढाबे पर उड़ाई दावत

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेवफा हेमलता ने कथा के बहाने कर डाला कांड, एक कार में सवार थे पति-पत्नी और वो…

datia
दतिया

CM मोहन यादव की बड़ी घोषणा, किसानों के लिए 2250 करोड़ की परियोजना का ऐलान

CM Mohan Yadav announced Bus stand indoor stadium bypass road construction in sevdha mp news
दतिया

CM मोहन यादव इस जिले को देंगे 532 करोड़ की सौगात, सिंध नदी पर बने पुल का करेंगे उद्घाटन

MP government will provide markets to farmers
दतिया

मां को देख चीखी फिर बेहोश हो गई, 12वीं की छात्रा ने रोते हुए दी केमिस्ट्री की परीक्षा

mp news mother committed suicide
दतिया

बारात के पीछे दौड़ाई गाड़ियां, दूल्हे को पकड़कर दुल्हन को छुड़ाया, बैंड-बाजे वाले भी फंसे

DATIA
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.