CM मोहन यादव की बड़ी घोषणा, किसानों के लिए 2250 करोड़ की परियोजना ऐलान

संवढ़ा में आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने क्षेत्र मैं 475 करोड़ रुपए लागत की नई सडक का निर्माण कराने के अलावा इंदरगढ़ में बस स्टैंड, सेवढ़ा में इंडोर स्टेडियम और 8.5 किलोमीटर लंबे बायपास निर्माण की घोषणा ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई दिशा देने का संदेश दिया। संवढा नगर परिषद को उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इतना ही नहीं स्कूलों में निःशुल्क दूध वितरण की घोषणा पर भी कार्यक्रम स्थल पर उत्साह देखा गया। सेवढ़ा का यह आयोजन सिर्फ लोकार्पण और भूमिपूजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह संदेश भी दे गया कि दतिया अब अधोसंरचना, सिंचाई और शिक्षा के क्षेत्र में तेज रफ्तार से आगे बढ़ने को तैयार है। (MP News)