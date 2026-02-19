मां को देख चीखी फिर बेहोश हो गई, 12वीं की छात्रा ने रोते हुए दी केमिस्ट्री की परीक्षा

विडंबना यह रही कि बुधवार को ही कृष्णा का जन्मदिन था और उसी दिन पीजी कॉलेज में केमिस्ट्री विषय में इंटर का पेपर भी हल करना था। मां के निधन से टूटी कृष्णा ने परीक्षा न देने की बात कही, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने समझाया कि यही मां का सपना था। आंसुओं के बीच उसने साहस जुटाया और परीक्षा देने पहुंची। मजदूरी कर परिवार चलाने वाले दयाराम और घर में भैंस पालकर दूध बेचने वाली सुखमारी के तीन बच्चे हैं। अचानक उठाए गए इस कदम ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुख कुमारी ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है।