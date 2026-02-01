भोपाल में पुलिसकर्मियों से उलझा ई-रिक्शा चालक, विवाद के बीच पत्नी ने खाई चूहामार दवा

विवाद के दौरान नवल ने अपना ई-रिक्शा सड़क के बीच खड़ा कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए जाम लग गया। उसने वहां खड़ी पुलिस की बाइकों को भी पलट दिया और पुलिसकर्मियों से बहस करने लगा। बाद में वह पत्नी को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गया और वहां भी हंगामा किया। मौजूद पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद वह पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। महिला को 1250 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।