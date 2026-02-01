बुर्के वाली महिला पर दुकानों के सामने मांस के टुकड़े फेंकने का आरोप, हाथों में पहने थे खून से लिपटे ग्लव्स

वायरल वीडियो में कुछ व्यापारी महिला से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। महिला के हाथों में पहने दस्तानों पर खून रंग जैसे निशान नजर आ रहे हैं। व्यापारी इसे मांस का खून बता रहे हैं। वीडियो में 112 नंबर पर कॉल करने की बात भी सुनाई देती है। कुछ लोग महिला की स्कूटी की चाबी अपने पास रखने की बात कहते दिख रहे हैं और पहले थाने चलकर मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं। मौके पर भीड़ भी जमा हो गई थी। वीडियो में महिला कह रही है कि वह एक एनजीओ से जुड़ी है और सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को खाना खिला रही थी। उसने वीडियो में आगे से ध्यान रखने की बात भी कही है। महिला का कहना है कि उसका किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं था।