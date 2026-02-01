MP को मिला ‘बेस्ट स्टेट टूरिज्म’ अवॉर्ड, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सचिव और बोर्ड प्रबंध संचालक डॉ इलैयाराजा टी. ने जानकारी दी है कि यह अवॉर्ड मिलना प्रदेश के पर्यटन इको सिस्टम को मजबूत करना है। यह सब हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण में सहयोग दें। पर्यटन विभाग लगातार बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, पर्यटक सुविधाओं और नवाचारपूर्ण पहल सुधार किए जा रहे हैं।