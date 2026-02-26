पब-पार्टियों में देते थे ड्रग्स, फिर लड़कियों से करवाते थे देह व्यापार

Crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देह व्यापार और धर्मांतरण रैकेट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अमरीन, बहन आफरीन और चंदन यादव ने बताया कि युवतियों को फंसाने के लिए पहले योजना बद्ध तरीके से ड्रग्स की लत लगाई जाती थी। इसका फायदा उठाकर उन्हें देह व्यापार में धकेला जाता था।