सीएम मोहन का स्पष्ट निर्देश, 10 से 6 ऑफिस में रहना होगा; अब नहीं चलेगी मनमानी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन भोपाल के बाहर दौरे पर हैं। बावजूद इसके सीएम के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी संबंधित दफ्तरों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित की जाएगी। सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी कार्यालयों में लापारवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी लापारवाही बरता है तो उस पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।