‘पैसा नहीं तो क्या, मंथली तो आता है…’, खाकी में रील बनाकर फंसे 6 नवआरक्षक!

मामला जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, रीवा पीटीएस के एसपी सुरेंद्र कुमार जैन ने छहों नव आरक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान समय-समय पर वर्दी में रील न बनाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद 25 फरवरी को रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। जिसे हजारों लोगों ने देखा और उस पर पुलिस विभाग के प्रति नकारात्मक टिप्पणियां भी की गईं। नोटिस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।