24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

एमपी की पूर्व सीएम के बहू-भतीजे को बम से उड़ाने की धमकी, बंगले पर पहुंचे नकाबपोश बदमाश

MP News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पूर्व सीएम उमा भारती के बहू-भतीजे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Himanshu Singh

Feb 24, 2026

MP News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के परिजनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उनकी बहू और जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल लोधी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

बम से उड़ाने की धमकी मिली

अपनी शिकायत में उमिता राहुल लोधी ने बताया कि उन्हें 21 फरवरी पर एक पोस्ट शेयर की थी। 22 फरवरी को उसमें 'जीडब्ल्यू बृजेंद्र कुशवाहा' नाम की आईडी से धमकी भरा कमेंट आया। इसमें उन्हें, उनके पति और राहुल लोधी को जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उमिता के द्वारा कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया गया।

कमेंट के बाद धमकाने पहुंचे युवक

कमेंट करने के कुछ ही घंटों बाद ही दो नकाबपोश बदमाश उनके बंगले में धमकाने पहुंचे। युवकों का चेहरा कपड़ों से ढका हुआ था। उमिता ने आरोप लगाया कि जैसे ही उन्हें आरोपियों ने देखा। तुरंत वह भद्दी गालियां देने शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। जब उन्होंने शोर मचाया तो दोनों आरोपी फरार हो गए।

इसमें 30 दिन बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात भी लिखी गई। अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था।
इसके बाद रात 11 बजे जब वे घर की छत पर पहुंचीं तो बाहर दो युक्क खड़े दिखाई दिए। दोनों ने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। इन युवकों जान से मारने की धमकी दी। अध्यक्ष का आरोप है कि एक युवक खुद को फेसबुक पर कमेंट करने वाला बता रहा था। शोर करने पर पड़ोसी अमर सिंह मौके पर पहुंचे। तब तक दोनों भाग चुके थे।

घटना के बाद अध्यक्ष ने पति राहुल सिंह को जानकारी दी और अगले दिन देहात थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (बी), 351 (3) और 3(5) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि संबंधित फेसबुक आईडी की साइबर जांच की जा रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मामले को गंभीर मानते हुए साइबर और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 02:40 pm

Published on:

24 Feb 2026 02:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एमपी की पूर्व सीएम के बहू-भतीजे को बम से उड़ाने की धमकी, बंगले पर पहुंचे नकाबपोश बदमाश

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के टीकमगढ़ में आसमान में दिखा मनमोहक नजारा, देखते रह गए लोग

beautiful rainbow appeared in the sky over Tikamgarh
टीकमगढ़

राम राजा मंदिर में हाईटेक होगी बिलिंग और भुगतान की सुविधा

Tikamgarh Ram Raja Temple
टीकमगढ़

पत्नी ने घर में छिपा रखा था प्रेमी, पति की आंख लगते ही सुला दिया मौत की नींद

tikamgarh
टीकमगढ़

एमपी के इस जिले में बनेगा ‘नया इंडस्ट्रियल एरिया’, चिन्हित हुई 240 एकड़ जमीन

mp news
टीकमगढ़

क्लीयरेंस न मिलने से स्थगित हुई पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा

tikamgarh
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.