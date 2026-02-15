एमपी के इस जिले में बनेगा ‘नया इंडस्ट्रियल एरिया’, चिन्हित हुई 240 एकड़ जमीन

नए औद्योगिक क्षेत्र को खाद्य प्रसंस्करण हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ताकि बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार की व्यवस्था हो सके। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से निवाड़ी भाटा और जेगर गांव में उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। यहां पर 120 प्लॉट विकसित किए जाएंगे। जिसमें करीब 3400 करोड़ रूपये के निवेश की संभावना है।