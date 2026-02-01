4. 34 करोड़ का नाला सिर्फ फाइलों में बह रहा, तीन साल से लग रहे टेंडर, नीव तक नहीं रखी

टीकमगढ़ बड़ागांव धसान क्षेत्र के 20 गांवों को सिंचाई का जीवनदान देने वाली 4. 34 करोड़ रुपए की एसडीएमएफ योजना पिछले तीन वर्षों से केवल टेंडर और कागजी प्रक्रिया में ही उलझी हुई है। उमडार नदी से पोखना तालाब और फि र तालाब से किसानों के खेतों तक बनाई जाने वाला नाला का निर्माण आज तक शुरू नहीं हो सका है। नहर के इंतजार में बैठे किसानों की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है।