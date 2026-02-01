राजस्थान का ठेकेदार भागा, अब ९ साल बाद पूरा होगा प्रधानमंत्री मल्टी आवास प्रोजेक्ट

नगरपालिका द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों को सस्ते दामों पर पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई थी। ढोंगा कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित इस प्रोजेक्ट के तहत 288 फ्लैटों का निर्माण किया जाना है। योजना की स्वीकृति वर्ष 2016 में मिली थी, जबकि टेंडर प्रक्रिया वर्ष 2017 में पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। शुरुआती चरण में नींव और आंशिक निर्माण कार्य हुआ, लेकिन भुगतान को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण ठेकेदार ने काम बंद कर दिया और मामला न्यायालय तक पहुंच गया। इसके बाद वर्ष 2019 से 2025 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद रहा।