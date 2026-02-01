सडक़ों पर घूम रहे मवेशियों को गौचर भूमि खाली कराने चला था अभियान

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2024 में सरपंच संघ और विभिन्न हिन्दू संगठनों ने गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया था। इस दौरान गांव गांव बैठकें आयोजित की गईं और दिगौड़ा तहसीलदार, लिधौरा तहसीलदार, मोहनगढ़ तहसीलदार सहित कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए। इनकी पहल पर दिगौड़ा तहसीलदार ने 17 अगस्त, मोहनगढ़ तहसीलदार ने २० अगस्त २०२४ और लिधारा ने गौचर भूमि को खाली कराने पटवारियों को आदेश दिए थे। पटवारियों ने रूप रेखा तैयार करके नादिया से ८२ हेक्टेयर, मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया था। दोवारा अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब फिर से अतिक्रमण होना शुरू हो गया है।