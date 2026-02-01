तीन करोड़ की लागत, 4.50 मीटर लंबाई का काम अधूरा, मार्च तक पूरा होने पर संशय

बताया गया कि नाले का निर्माण कार्य करीब दो महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब तक महज 100 मीटर के आसपास ही काम हो पाया है। इसके बाद से निर्माण कार्य लगभग रुक गया है। यह नाला शहर का महत्वपूर्ण नाला माना जा रहा है। इससे बारिश के पानी और तालाब के ओवरफ्लो की निकासी होती है। निर्माण की सुस्त रफ्तार और अतिक्रमण की समस्या ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है, बरसात से पहले नाला पूरा न हुआ तो जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है।