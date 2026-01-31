31 जनवरी 2026,

शनिवार

टीकमगढ़

सेप्टिंक टैंक के गड्ढे में तैर रही थीं चप्पलें, पानी खाली किया तो अंदर पड़ी थीं दो सगे भाईयों की लाशें

MP News : मां से खेलने का बोलकर घर से निकले दो सगे भाई खेलते-खेलते कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान में चले गए, जहां उनकी खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 31, 2026

MP News

सेप्टिक टैंक में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत (Photo Source- Patrika)

MP News : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां स्थित एक निर्माणाधीन मकान के खुले सेप्टिक टैंक में गरकर डूबने से दो सगे भाईयों की मौत हो गई। ये सनसनीखेज मामला शहर की शिवनगर कॉलोनी का है, किराये के मकान में रहने वाले सचिन यादव के दो बच्चों, जिनमें 7 वर्षीय नरेंद्र और 5 वर्षीय आशीष की शाम 4 बजे घर से अपनी मां से खेलने का बोलकर घर से निकले और खेलते-खेलते कॉलोनी में मुकुंद यादव के निर्माणाधीन मकान में चले गए, जहां वे खुले सेप्टिक टैंक में गिर गए।

देर शाम तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो चिंतित माँ ने पहले बच्चों को कॉलोनी में रहवासियों के घरों में तलाशा, जब बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो कॉलोनी के लोगों ने मिलकर कॉलोनी में लगे सभी सीसीटीवी खंगालने शुरू किए तो एक सीसीटीवी फुटेज में बच्चे निर्माणाधीन मकान के अंदर जाते दिखे। इसके तुरंत बाद पड़ोसी जैसे ही उस मकान में घुसे तो उन्हें सेप्टिक टैंक में दोनों बच्चों के शव पानी में पड़े मिले, जिसके बाद इलाके के लोगों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी।

पोस्टमार्टम के बाद सौंपे जाएंगे शव

मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बच्चों को टैंक से निकलवाया और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण उपरात दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवा दिया गया। आज शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजन को सौंपा जाएंगे। घटना के बाद से इलाके में शोक का माहौल है।

Updated on:

31 Jan 2026 12:00 pm

Published on:

31 Jan 2026 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / सेप्टिंक टैंक के गड्ढे में तैर रही थीं चप्पलें, पानी खाली किया तो अंदर पड़ी थीं दो सगे भाईयों की लाशें
